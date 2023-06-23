В Воронеже ищут мужчину в ярко-салатовой футболке

Фото со страницы поискового отряда «ЛизаАлерт» в VK.

В Воронеже объявили поиски 36-летнего Диниса Канарова. Об этом на своей странице в VK сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

Рост мужчины 172 см, он нормального телосложения. У него серо-карие глаза и темно-русые волосы с проседью. В момент исчезновения он был одет в ярко-салатовую футболку с мелким черным рисунком, в синие джинсы и черные ботинки. О его местонахождении ничего неизвестно с 18 июня.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем Динисе Канарове, просят позвонить по бесплатным по РФ номерам телефонов 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).