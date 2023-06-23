В Воронеже реконструкцией Центрального стадиона профсоюзов могут заняться белорусы

Центральная и Восточная трибуны на матчах «Факела» в прошлом сезоне были заполнены практически до отказа. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Несмотря на все разговоры о том, что главную арену Воронежа скоро начнут приводить в порядок, пока реальных шагов в этом направлении нет. Дату и сроки реконструкции не определили, нет и ее проекта. Тем не менее кое-какие подвижки в этом направлении есть. О них сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта:

- По информации пресс-службы губернатора Воронежской области, 28 июня в рамках форума регионов России и Беларуси Александр Гусев планирует подписать с белорусской подрядной организацией соглашение о реконструкции Центрального стадиона профсоюзов.

Напомним, белорусам уже доверили контроль над реконструкцией стадиона «Факел» на улице Маршака. Он будет вмещать более 10 тысяч зрителей. На данный момент построили все четыре трибуны, вскоре собираются приступить к укладке искусственного поля.

Справка «КП»

Центральный стадион профсоюзов рассчитан на 32750 зрителей и входит в десятку самых вместительных стадионов страны. Однако на верхние сектора трибун зрителей не пускают, так как есть сомнения в безопасности пребывания на них болельщиков. В результате, учитывая то, что «Север» фанаты гостевой команды заполняют, как правило, не до конца, реальная максимальная вместимость стадиона на данный момент – в районе 15 тысяч зрителей. Столько и пришли 10 июня 2023 года на решающий стыковой матч «Факела» с красноярским «Енисеем».

Верхние сектора трибун пока простаивают. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Северная трибуна – почти всегда полупустая. Фото: Юрий КОЗЛОВ

17 ноября 2010 года Центральный стадион профсоюзов впервые в своей истории принял товарищеский матч сборной России. Тогда национальная команда проиграла Бельгии – 0:2. Дубль сделала будущая суперзвезда мирового футбола Ромелу Лукаку. Игра прошла при полном аншлаге, организацию матча признали образцовой. Воронеж тогда стал всего шестым городом России после Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Волгограда и Краснодара, которым выпала честь принимать матчи сборной России по футболу.