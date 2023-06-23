В Воронежской области «Лада Ларгус» вылетела с дороги и врезалась в дерево

Фото пресс-службы ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, вчера, 22 июня, примерно в 7:40 на 238 км автодороги «Воронеж-Луганск», 49-летний житель Московской области, управляя «Ладой Ларгус», вылетел с кювет, где врезался в дерево. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.

В результате ДТП пассажир автомобиля, 49-летняя жительница Московской области, получила телесные повреждения, ее отправили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже грузовик насмерть сбил пенсионерку. Женщина пересекала проезжую часть не по пешеходному переходу.