В Воронеже грузовик насмерть сбил пенсионерку

В результате ДТП 85-летняя местная жительница от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, накануне, 22 июня, примерно в 18:45 в Воронеже 46-летний местный житель, управляя грузовиком «Шакман», ехал по улице Волгоградской со стороны улицы Баррикадной в сторону улицы Димитрова. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.

У дома № 1 по улице Волгоградской он сбил пенсионерку, которая переходила проезжую часть не по пешеходному переходу. В результате ДТП 85-летняя местная жительница от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области задержали водителя, сбившего 14-летнего велосипедиста и бросившего его умирать.