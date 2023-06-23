«Может вызвать инфаркт или инсульт»: воронежские врачи рассказали, почему не стоит сочетать спорт и алкоголь

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Воронежские медики объяснили, почему не стоит совмещать спорт с любыми разновидностями алкоголя. Употребление спиртного создает дополнительную нагрузку на внутренние органы, особенно на сердце и печень. Занятия спортом так же увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Таким образом, при совпадении обоих факторов организм может просто не выдержать такого «давления».

Негативно на алкоголь и тренировки реагирует и сердечно-сосудистая система человека. Известно, что частота сердечных сокращений и давление у спортсменов могут значительно повышаться при интенсивных тренировках. Например, кровяное давление может достичь практически невероятных показателей, которые могут выдерживать лишь подготовленные сосуды. Но при сочетании с этиловым спиртом возможно развитие постоянной гипертензии, а при разовых дозах давление может достичь критических для организма величин, что вместе со спазмом коронарных сосудов приводит даже к инфаркту или инсульту.

Регулярное и даже периодическое употребление спиртных напитков крайне негативно влияет на психоэмоциональное состояние спортсмена. Снижается выносливость, быстрота реакции, координация движений и здравомыслие, что нередко приводит к травмам. Поэтому большинство людей, занимающихся спортом, выбирают здоровый образ жизни.

Особенно внимательными стоит быть подросткам. В возрасте 10 - 16 лет организм активно развивается, окончательно формируются и начинают полноценно функционировать внутренние органы и системы. На этом этапе у ребят динамично развивается психика. Именно поэтому алкоголизм среди подростков развивается стремительно и приводит к возникновению тяжелых соматических, интеллектуальных и психических расстройств.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».