В Воронеже внутри загоревшегося автобуса находились 20 пассажиров

Около 20 пассажиров и водитель были в автобусе №60 в момент его возгорания в микрорайоне Придонской в Воронеже накануне, 22 июня. Все они благополучно покинули салон ПАЗа. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.

Маршрутка загорелась в 16:00 возле дома №8Б по улице 232 Стрелковой дивизии. Никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался. О возгорании спасателям сообщили в 17:01. Тушением ПАЗа занимались два расчета. Автобус потушили спустя 20 минут после вызова.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, вчера же около 13:17 на проспекте Революции у дома № 58 рядом с магазином «Утюжок» задымился еще один автобус. Он ехал в сторону площади Ленина. Помощь специалистов МЧС не понадобилось. Водитель справился с задымлением собственными силами. Возможная причина ЧП - замыкание электропроводки в моторном отсеке. Пострадавших во время инцидента не было.