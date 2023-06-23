Глава Воронежского облсуда Василий Тарасов получил рекомендацию от ВККС

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Василий Тарасов получил рекомендацию Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Она необходима для продления полномочий председателя Воронежского облсуда. Об этом накануне сообщили в ВККС. Заявление Тарасова рассмотрели на коллегии 18 июня, но о результатах стало известно накануне, 22 июня.

Отметим, что 58-летний Тарасов являлся единственным кандидатом на эту должность. Он занимает этот пост с октября 2017 года, когда перебрался в Воронеж с поста главы Саратовского областного суда. Сейчас срок полномочий Василия Тарасова истекает, поэтому ВККС открыла вакансию, чтобы соблюсти процедуру.

После рекомендации ВККС нынешнему руководителю регионального суда осталось дождаться соответствующего указа президента РФ.