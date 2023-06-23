Жара и дожди накроют Воронежскую область в последние выходные июня

На погоду в грядущие выходные дни в Воронежской области повлияет циклон. Фото: Алексей СЕРГУНИН

На погоду в грядущие выходные дни в Воронежской области повлияет циклон, сообщили в Гидрометцентре. Оба дня будет жарко и дождливо.

В субботу, 24 июня, кратковременные дожди ожидаются ночью на всей территории региона. А вот днем существенных осадков не будет. По области прогнозируют от +25 до +30 градусов, в Воронеже – 27-29 градусов тепла.

В воскресенье, 25 июня, жара немного сдаст свои позиции. В Воронеже будет от +22 до +24 градусов, по области – от 21 до 26 градусов выше ноля. А вот дожди пройдут практически повсеместно.