В Воронежской области задержали водителя, сбившего 14-летнего велосипедиста и бросившего его умирать

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Днем 22 июня в Воронежской области силовики в кратчайшие сроки задержали водителя, сбившего подростка-велосипедиста и сбежавшего с места ДТП, бросив ребенка умирать. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, авария произошла вечером 21 июня на участке автодороги «Курск-Саратов» в Грибановском районе. Машина сбила на обочине 14-летнего подростка, виновник аварии с места происшествия скрылся. Мальчик умер от полученных травм.

- Нарушителем оказался 27-летний житель Борисоглебска, мужчина задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он был судим за аналогичное преступление, в результате которого погибли два человека, - сообщил руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Филатов. - Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, покинувшим место дорожно-транспортного происшествия". Устанавливаются все обстоятельства преступления.