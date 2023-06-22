В Воронежской области список 200-балльников по ЕГЭ пополнился еще тремя учениками

Круглых отличников ЕГЭ в Воронежской области становится все больше. Фото: телеграм-канал "Актуальное образование Воронежская область".

На одного умника и двух умниц, заработавших на двух экзаменах максимальное количество баллов (200), в Воронежской области стало больше. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального департамента образования.

Анастасия Малютина из воронежского лицея № 7 получила 100 баллов по обществознанию и русскому языку.

Дарья Малахова из воронежской гимназии № 9 и Кирилл Черных из лискинской школы № 1 имени Героя Советского Союза М.А.Машина заработали по сотне баллов на ЕГЭ по истории и обществознанию.

Всего на ЕГЭ по истории было три стобалльника, еще семь получили максимально возможную оценку по обществознанию.

Напомним, ранее сообщали о первых двух 200-балльниках в Воронежской области. Ими стали Софья Мисанченко из Воронежа и Антон Карпенко из Россоши. Они получили по 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку и литературе.