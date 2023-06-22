В Воронеже на проспекте Патриотов открыли новую часовню

Часовня сделана из белого мрамора. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В четверг, 22 июня, в парке Патриотов прошла церемония открытия мемориальной часовни в память о воинах и контрразведчиках, павших в годы Великой Отечественной. Это мемориальное сооружение создано в ходе реализации проекта ветеранов военной контрразведки.

Часовня сделана из белого мрамора. Высота ее около пяти метров. Изнутри она украшена георгиевским крестом — традиционным символом воинской славы. Автор проекта часовни - московский скульптор Борис Матвеев.

У подножия мемориального сооружения перед ее открытием заложили капсулу с землею братских могил всех районов Воронежской области.

Подобные часовни также построены в деревне Жидилов Бор Псковской области, в Ельне Смоленской области, в поселке Невская Дубровка (Невский пятачок) Ленинградской области, в Волгограде на Площади Чекистов, в Калининграде в сквере на пересечении Гвардейского и Ленинского проспектов, в парке Победы в Севастополе, а также в Волоколамске, в Североморске. Всего их планируют возвести 47.