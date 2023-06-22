В Воронеже на левом берегу переход движения на «большое кольцо» будет утром 24 июня

Новая схема движения на перекрестке улиц Остужева и Минская. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Утром в субботу, 24 июня, на перекрестке улиц Остужева и Минская изменят схему движения. На смену «турбокольцу» наконец-то придет «большое кольцо».

Подготовительные работы для этого проведут в ночь с пятницы, 23 июня, на субботу, 24 июня. Временную разметку по новой схеме уже нанесли, теперь будут завозиться временное ограждение и дорожные знаки.

«Большое кольцо» расположится на съездах будущей двухуровневой развязки. Движение по нему будет идти по принципу классического кольцевого перекрестка.

В связи с необходимостью расширения зоны выполнения работ на этих выходных на перекрестке улиц Остужева и Минской перестанет работать «турбокольцо». Ему на смену придет вторая временная схема организации дорожного движения.

Для предотвращения пробок с 24 июня на этом участке дороги запретят движение грузовиков. Проезд большегрузам перекроют в следующих местах:

Обручева – от кольца по улице Димитрова до перекрестка Остужева и Минской;

Остужева – от Остужевского кольца до перекрестка с Минской и от светофора в районе улицы дома № 35Б (по тамбовскому направлению) до перекрестка с Минской;

Минской – от поворота на микрорайон «Электроника» до перекрестка с Остужева.

Схема перекрытия движения для грузовиков. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Напомним, «большое кольцо» планировали открыть еще раньше, но изменение схемы движения пришлось отложить из-за переноса обнаруженных коммуникационных сетей.