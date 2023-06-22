В Воронеже продают бизнес-центр на улице Чапаева за 167 млн рублей

Владелец здания хочет получить около 43 тысяч рублей за каждый квадратный метр бизнес-центра. Фото: Авито.

Выставили на продажу бизнес-центр по адресу: улица Чапаева, 52а площадью 3900 квадратных метров, относящийся к индустриальному парку «Перспектива». В здании четыре этажа. Соответствующее объявление появилось на сайте Авито.

На первом расположены пять свободных помещений площадью от 108 до 144 квадратных метров. Также там есть кафе и технические комнаты. На втором этаже расположен оpen office площадью 864 «квадрата». На третьем расположены 14 офисов по 36 квадратных метров и места общественного пользования. Четвертый этаж пока свободен.

В бизнес-центре есть шумоизоляция, он оборудован интеллектуальными системами управления микроклиматом (вентиляция, отопление, кондиционирование, увлажнение). Круглосуточно работает охрана, ведется видеонаблюдение, действуют системы контроля доступа, противопожарной безопасности. Лифты ездят бесшумно.

На закрытой охраняемой территории бизнес-парка расположены парковки, рассчитанные на 70 машин, а также и для велосипедов, зарядная станция для электромобилей, уличный кинотеатр, рабочие места на открытом воздухе с беспроводным интернетом и кафе с открытой верандой.

Владелец бизнес-центра утверждает, что планировки и дизайнерские решения, используемые во время его строительства, разработали лауреаты архитектурных и интерьерных конкурсов.