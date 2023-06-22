В микрорайоне Воронежа горевший автобус потушили за 20 минут

Так полыхал автобус в Придонском. Фото: телеграм-канал Регион-36 (Воронеж с огоньком).

Сразу два возгорания автобусов случилось в Воронеже в четверг, 22 июня. Около пяти часов вечера у остановки «Поликлиника» в микрорайоне Придонской загорелся открытым пламенем«ПАЗик». К счастью, внутри него людей не было. Сотрудникам МЧС об этом ЧП сообщили в 17.01, огонь тушили два пожарных расчета. В 17.23 пожар потушили.

А около 13.17 автобус задымился на проспекте Революции у дома № 58 рядом с магазином «Утюжок». Он ехал в сторону площади Ленина.

Помощь специалистов МЧС не понадобилось. Водитель справился с задымлением собственными силами. Возможная причина ЧП - замыкание электропроводки в моторном отсеке. Пострадавших во время инцидента не было.