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НовостиПроисшествия22 июня 2023 14:50

В микрорайоне Воронежа горевший автобус потушили за 20 минут

Также 22 июня задымилась еще одна маршрутка
Олег КУЗНЕЦОВ
Так полыхал автобус в Придонском.

Так полыхал автобус в Придонском.

Фото: телеграм-канал Регион-36 (Воронеж с огоньком).

Сразу два возгорания автобусов случилось в Воронеже в четверг, 22 июня. Около пяти часов вечера у остановки «Поликлиника» в микрорайоне Придонской загорелся открытым пламенем«ПАЗик». К счастью, внутри него людей не было. Сотрудникам МЧС об этом ЧП сообщили в 17.01, огонь тушили два пожарных расчета. В 17.23 пожар потушили.

А около 13.17 автобус задымился на проспекте Революции у дома № 58 рядом с магазином «Утюжок». Он ехал в сторону площади Ленина.

Помощь специалистов МЧС не понадобилось. Водитель справился с задымлением собственными силами. Возможная причина ЧП - замыкание электропроводки в моторном отсеке. Пострадавших во время инцидента не было.