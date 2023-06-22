В центре Воронежа 40-летняя женщина на «Ниссане» сбила пенсионерку

Машина после ДТП. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 22 июня, около 13.30 у дома № 39 на улице Фридриха Энгельса, совсем недалеко от Центрального рынка, случилось ДТП. 40-летняя жительница Воронежа, рулившая «Ниссаном-Жук», сбила пожилую женщину, переходившую дорогу. Пенсионерку отвезли на скорой в больницу. Личность пострадавшей установили. Это 67-летняя жительница Воронежа. Полицейские выясняют, кто виноват в этом ДТП.

Напомним, стражи порядка разыскивают водителя, сбившего насмерть 14-летнего велосипедиста вечером 21 июня на дороге в Грибановском районе. Пока приблизительно установить удалось только машину, на которой он ехал, - «Опель Зафира» серебристого цвета (или автомобиль, схожий с ним). На нем должна быть повреждена передняя часть кузова. Если вы видели такую машину или стали свидетелем смертельного ДТП, позвоните по телефонам: 8 (4732) 69-61-02 или 112.