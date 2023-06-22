Обращение в День памяти и скорби от главы города Вадима Кстенина и председателя Воронежской городской Думы Владимира Кстенина

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Сколько бы лет ни прошло, дата 22 июня всегда будет оставаться для нас точкой отсчета трагедии войны, когда движимый идеологией превосходства фашизм забирал ни в чем не повинные человеческие жизни, стирал с лица земли города и деревни. Мы никогда этого не забудем. Нам никогда не забыть и ту силу духа, самоотверженность и мужество, единство и беззаветную любовь к Родине, с которыми воронежцы вместе с соотечественниками вставали на защиту своей страны.

Опыт 1941 года показал, что мы все время должны находиться в состоянии готовности отстоять независимость государства, сплотиться и победить. Мы преклоняемся перед подвигом наших отцов и дедов и их преемников-участников специальной военной операции. Преклоняемся перед тружениками тыла и теми, кто сегодня собирает и доставляет гуманитарную помощь, делает окопные свечи и плетет защитные сети.

В День памяти и скорби традиционно проводится множество памятных мероприятий. Это еще один повод зажечь свечу или почтить память павших минутой молчания, посмотреть вместе с детьми семейные альбомы с фотографиями фронтового поколения, рассказать ребятам о героизме наших предков или посетить мемориальные комплексы, ставшие свидетелями самых страшных страниц истории Воронежа – Ротонду, Песчаный лог, Шиловский и Чижовский плацдармы. Главное, помнить и не дать повториться трагедии!