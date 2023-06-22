На бар в центре Воронежа, куда не пустили участника СВО, возбудили два административных дела

В баре заявили, что теперь будут рады появлению у них участников СВО. Фото: Атмосферный бар Понеслось - Воронеж ВКонтакте.

Сотрудники Роспотребнадзора возбудили два административных дела в отношении бара «Понеслось», расположенного на улице Пушкинской, 5. Отвечать заведение будет по статьям КоАП, карающим за нарушение прав потребителя на получение достоверной информации и оказание услуг, не соответствующим требованиям закона. Для юридического лица максимальное наказание по ним – 40 тысяч рублей, а для должностного – 11 тысяч.

Поводом для внеплановой проверки, по материалам которой приняли решение о возбуждении административных дел, стал инцидент, случившийся ночью 9 июня. Тогда администратор бара якобы по причине нарушения дресс-кода заведения не пустил мужчину в камуфляжной форме, оказавшегося участником СВО. Впоследствии оказалось, что в бар нельзя было входить в спортивной майке и штанах. На камуфляж запрет не распространялся.

После появления в Сети видео инцидента шквал гневных откликов заставил администратора публично извиниться перед участников СВО. Но это не помогло, начальники вскоре его уволили. В группе заведения ВКонтакте заверили, что ждут обиженного таким приемом мужчину, чтобы лично перед ним извиниться. А также, что отныне участников СВО в баре ждут фирменные настойки и угощение в подарок.