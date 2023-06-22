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НовостиОбщество22 июня 2023 12:20

В Воронеже до конца лета изменят маршрут автобусов № 55

Связано это с ремонтом теплотрассы на улице Лидии Рябцевой
Олег КУЗНЕЦОВ
По прежнему пути маршрутки № 55 поедут только осенью.

По прежнему пути маршрутки № 55 поедут только осенью.

Фото: из архива «КП»

В мэрии сообщили о том, что до конца лета изменится маршрут «ГАЗелей» № 55. Решение это вынужденное. Дело в том, что часть улицы Лидии Рябцевой, через которую следуют эти маршрутки, перекроют до конца лета. Там специалисты АО «Квадра» будут вести капитальный ремонт участка теплотрассы.

Автобусы № 55 до конца августа 2023 года будут ездить с Московского проспекта по проспекту Труда, улицам Карпинского, Лидии Рябцевой и далее по маршруту. А обратно – с улицы Лидии Рябцевой по улице Карпинского, проспекту Труда, Московскому проспекту с разворотом на регулируемом перекрёстке Московский проспект – улица Лидии Рябцевой и далее по маршруту.

Напомним, с 1 июля изменят маршруты автобусов, следующих из Воронежа до 18 райцентров.