В Воронеже до конца лета изменят маршрут автобусов № 55

По прежнему пути маршрутки № 55 поедут только осенью. Фото: из архива «КП»

В мэрии сообщили о том, что до конца лета изменится маршрут «ГАЗелей» № 55. Решение это вынужденное. Дело в том, что часть улицы Лидии Рябцевой, через которую следуют эти маршрутки, перекроют до конца лета. Там специалисты АО «Квадра» будут вести капитальный ремонт участка теплотрассы.

Автобусы № 55 до конца августа 2023 года будут ездить с Московского проспекта по проспекту Труда, улицам Карпинского, Лидии Рябцевой и далее по маршруту. А обратно – с улицы Лидии Рябцевой по улице Карпинского, проспекту Труда, Московскому проспекту с разворотом на регулируемом перекрёстке Московский проспект – улица Лидии Рябцевой и далее по маршруту.

Напомним, с 1 июля изменят маршруты автобусов, следующих из Воронежа до 18 райцентров.