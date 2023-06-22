Воронежский Камерный театр поставил абсурдистский спектакль к 30-летию

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Под конец сезона Камерный театр показал необычную премьеру. Худрук театра Михаил Бычков поставил спектакль «Да здравствует Король!». Режиссер вдохновился пьесой «Король умирает» классика абсурдистской драматургии Эжена Ионеско.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Спектакль о смерти и жизни творца играется в минималистичном интерьере зрительного зала, выстроенного на сцене. Среди нескольких рядов кресел король "репетирует" собственный уход вопреки личным желаниям. Вначале режиссерский пульт, под конец – сданные в архив пьесы и накрываемые чехлами кресла. Всему приходит конец, но надо научиться достойно принимать объективное и через неприятие и ажитацию превратить последний эпизод в победу - за мгновение, когда в зале погаснет свет.

Михаил Бычков посвятил спектакль 30-летию Камерного. В канву постановки вплетено множество элементов творчества театра за всю его историю: отрывки из пьес, которые игрались за эти годы, детали костюмов и реквизита из архивных постановок. Завсегдатаи Камерного на премьере с удивлением отмечали узнаваемые фразы и штрихи. Получился спектакль «два в одном» - размышление о глобальном процессе умирания и «калейдоскоп» моментов, позволяющих осмыслить прожитые творческие годы Камерного.

В спектакле заняты Камиль Тукаев, Тамара Цыганова, Людмила Гуськова, Андрей Новиков, Наталья Шевченко, Борис Голощапов.

Следующий показ постановки «Да здравствует Король!» пройдет уже в новом сезоне.