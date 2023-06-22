Воронежский пенсионер перевел 2,5 миллиона на "безопасные" счета, пытаясь защитить их от мошенников

За 21 июня в полицию обратились 13 жителей Воронежской области, ставших жертвами дистанционных мошенников, в общей сложности они лишились более 2,9 млн рублей.

80-летний воронежец попался на бородатую схему развода. 15 июня ему позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов.

Звонивший сообщил пенсионеру о несанкционированном доступе аферистов к его счету и перенаправил мужчину на якобы сотрудника службы безопасности банка. Лже-менеджер рассказал пенсионеру, как сберечь накопления: обналичить сбережения и перевести их на «безопасные» счета. Пожилой человек выполнил все инструкции и перевел аферистам 2,5 млн рублей. Пенсионер стал беспокоиться, как потом забрать деньги, но мошенники на связь с ним больше не вышли, естественно.