Пассажирам нового поезда из Воронежа в Липецк предложат экскурсии и игру в крокет

Совместить поездку в Липецк с интересными экскурсиями можно будет пять раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажирам нового поезда, который будет отправляться со станции Воронеж-1 и следовать до Липецка, предложат на выбор две экскурсии.

В первой обещают мастер-класс по росписи глиняных игрушек, посещение Нижнего парка и осмотр исторического центра Липецка. Во второй предусмотрена экскурсия «Липецк купеческий» и игра в экзотический крокет.

Напомним, первый рейс этого нового скорого поезда состоится в воскресенье, 25 июня. На данный момент запланированы пять его рейсов – также он отправится в путь 9 и 23 июля, 13 и 27 августа. Поезд будет выезжать с главного вокзала столицы Черноземья Воронеж-1 в 7.55, следовать через станции Графская и Усмань и прибывать в Липецк в 9.43. Обратно железнодорожный состав будет отправляться в 17.51. В Воронеж он будет приезжать в 19.34. Цена билета в одну сторону – 353 рубля.

Другие подробности по новому поезду можно уточнить по номеру телефона 8-962-330-87-65 или в туристско-информационном центре на вокзале станции Воронеж-1.

Пока редкие рейсы скорого поезда из Воронежа в Липецк станут частью проекта «Соединяя Черноземье». В рамках него уже запустили прямые скоростные маршруты между Воронежем, Белгородом и Курском.