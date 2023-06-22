Пропавшую в Воронеже немую пенсионерку нашли живой в Воробьевском районе

Полицейские подзарядили телефон пожилой женщины и связались с ее родственниками. Фото: из архива «КП»

Благополучно завершились поиски 65-летней Татьяны Ч. Поисковики сообщили, что пожилую женщину обнаружили прохожие. Пенсионерка шла по дороге в Воробьевском районе. Ее отвезли в местный отдел полиции. У телефона пожилой женщины сел аккумулятор. Полицейские зарядили его и связались с родственниками. Забрать пенсионерку домой в Россошь должен ее сын.

Женщина лечилась в воронежской больнице скорой помощи № 8 в Левобережном районе Воронежа. За ней 20 июня должен был приехать сын и отвезти домой в Россошь. Однако он узнал, что незадолго до этого его мать получила все документы, полагающиеся при выписке, забрала вещи и отправилась на автобусную остановку. Далее ее следы терялись. Положение усложнялось тем, что пожилая женщина – немая.

Как пенсионерка оказалась в 150 километрах от родного райцентра, пока неясно. Возможно, в силу вызванной заболеванием рассеянности она села не в тот автобус.