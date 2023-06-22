Помогают ли народные методы в борьбе с раком

Ни для кого не секрет, что многие пациенты с онкологическим диагнозом пробуют различные народные методы для лечения рака. В большинстве ситуаций люди понимают, что подобными способами они не достигнут положительного результата, но это не оказывается веским основанием исключить нетрадиционную медицину. Онкологическое заболевание воспринимается, как приговор, поэтому люди и цепляются за любую возможность.

Специалисты Воронежского областного онкодиспансера рассказывают, что их огорчает, когда пациенты с явными симптомами развития рака откладывают визит к врачу, отягощают свое состояние, запускают течение болезни. Причины такого поведения могут быть разными: страх болезни, неуверенность в компетентности врачей и прочее.

- Положительное влияние народных методов лечения в онкологии научно не доказано. Больные пьют травяные отвары, употребляют грибы, слушают колокольный звон и т. д. Все эти методы никак не влияют на опухолевые клетки и их развитие. Однако они могут привести к серьезному отравлению и пагубно влиять на организм человека. При онкологических заболеваниях необходимо профильное лечение, - объясняют медики.

Также специалисты отмечают негативное влияние интернет-ресурсов на пациентов, которые ищут информацию о методах лечения. Для каждого человека терапия подбирается индивидуально, далее следует период реабилитации. Кроме того, больным и их родственникам необходима психологическая помощь в течение всего времени.

- Помните, что самолечение только усугубит ситуацию, будет потеряно драгоценное время, которое можно потратить на лечение. Не стоит бояться страшных диагнозов, не следует опускать руки. Настройтесь на лечение, которое поможет в борьбе с онкологическим заболеванием, - заключили врачи.

Материал подготовлен в рамках национального проекта «Здравоохранение».