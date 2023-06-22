В Воронеже пройдет арт-квест, посвященный Столлю

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

25 июня в столице Черноземья пройдет масштабный историко-краеведческий проект «Воронежский арт-квест». Его приурочат к празднованию Дня молодежи. Тема квеста - «Сто миль со Столлем».

В ходе проекта участники пройдут семь тематических станций, которые расположатся в исторически значимых местах Воронежа, напрямую относящихся к предпринимателю Вильгельму Столлю. На каждой из станций команду ждет музыкальный номер и задание, выполнение которого необходимо для перехода к следующей локации. Ведущие станций расскажут участникам квеста исторические факты о жизни и деятельности Столля в Воронеже. Присутствующие узнают о строительстве механического и чугуно-литейного завода, первом в нашем городе училище для слепых детей, о зарождении в Воронеже велосообщества и выдающихся личностях, работавших вместе с Вильгельмом Столлем.

Квест стартует в 14.00, 16+