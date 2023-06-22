Установили машину, сбившую под Воронежем насмерть 14-летнего велосипедиста

фото 36.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД установили автомобиль, насмерть сбивший 14-летнего велосипедиста. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, смертельная авария произошла вечером 21 июня в Грибановском районе, водитель с места ДТП скрылся, бросив подростка умирать.

Госавтоинспекция просит помощи у жителей в установлении местонахождения автомобиля "Опель Зафира" (или схожего с ним) серебристого цвета с характерными повреждениями передней части кузова, возможно причастного к совершению данного ДТП.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 8 (4732) 69-61-02 или 112.