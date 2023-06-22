В Воронежской области ищут водителя, сбившего насмерть несовершеннолетнего велосипедиста

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Полиция ищет водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП, которое произошло вечером 21 июня в Грибановском районе.

Около 20.45 на 447-м километре автодороги «Р-298 Курск - Воронеж - Р-22 «Каспий» неизвестный на неустановленном автомобиле сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который остановился на правой обочине в попутном направлении. С места происшествия виновник аварии скрылся. 14-летний велосипедист из Борисоглебского района от полученных травм скончался на месте до приезда «скорой».

В Воронежской области за 21 июня сотрудники ГИБДД зарегистрировали 118 ДТП, в них три человека получили травы и двое погибли.