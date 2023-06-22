Под Воронежем 30-летняя женщина совратила девятиклассника

Воронежские следователи разбираются в обстоятельствах инцидента с совращением девятиклассника в Ольховатском районе. Взрослая женщина преподала урок сексликбеза подростку в селе Заболотовка.

- Следователи СК дадут правовую оценку действиям 30-летней женщины, вступившей в половую связь с 15-летним парнем в Воронежской области. В рамках процессуальной проверки выполняется весь комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего, - сообщили в региональном следственном управлении СК России по Воронежской области.