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НовостиПроисшествия22 июня 2023 7:17

Под Воронежем 30-летняя женщина совратила девятиклассника

Следователи проводят проверку
Ярослав ИВАНОВ

Воронежские следователи разбираются в обстоятельствах инцидента с совращением девятиклассника в Ольховатском районе. Взрослая женщина преподала урок сексликбеза подростку в селе Заболотовка.

- Следователи СК дадут правовую оценку действиям 30-летней женщины, вступившей в половую связь с 15-летним парнем в Воронежской области. В рамках процессуальной проверки выполняется весь комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего, - сообщили в региональном следственном управлении СК России по Воронежской области.