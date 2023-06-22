В воронежской «Матрешке» смонтировали космическую мозаику

фото Алексея Астрединова.

В центре креативных индустрий «Матрешка» полностью смонтировали космическую мозаику. Воронежская художница Татьяна Федечкина создала арт-объект по мотивам мозаики снесенного ДК 50-летия Октября.

Мозаика состоит из трех частей, которые украсили стены на разных этажах здания. Работа велась в технике панно на панелях. Каждую из этих панелей отдельно изготавливали в мастерской, а потом уже на месте складывали в единую картинку. Всего сделали 152 панели для «Матрешки».

Увидеть мозаику на первом этаже центра может любой воронежец.