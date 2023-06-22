Воронежцам показали, как будет выглядеть обновленный ТЮЗ

фото из соцсетей Воронежского отделения Союза архитекторов

Воронежцам показали, как будет выглядеть обновленное здание театра юного зрителя. Воронежское отделение Союза архитектора сообщило, что архитектурная комиссия на очередном заседании согласовала доработанный проект обновления фасада ТЮЗа. До этого архитектор Артур Арутюнян представлял несколько вариантов проекта, но у членов архкомиссии возникали замечания: в частности, рекомендовали привести визуальный образ объекта ближе к существующему. Наконец, скорректированный проект одобрили - единогласно.

Как рассказал архитектор Артур Арутюнян, за основу взят исторический облик здания. Он выглядит лаконичным. Акцентов удалось добиться благодаря светлым тонам материалов фасада и элементов декора.