Дома на двенадцати улицах останутся без воды 22 июня в Коминтерновском районе Воронежа

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В части Коминтерновского района Воронежа отключат водоснабжение в четверг, 22 июня. Ресурса не будет в домах на 12 улицах. Ограничение начнет действовать с 9:00 и продлится до 18:00. Об этом предупредили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

В этот день специалисты будут вести плановые работы по замене запорной арматуры и ремонту трубопровода диаметром 600 мм на улице Антонова-Овсеенко.

Водоснабжение временно приостановят по следующим адресам:

Бульвар Победы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1т, 12а, 12 т, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 24 т, 26, 26в, 28, 30, 32, 32а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 46б, 47, 48, 48а, 49, 49а, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 51а;

Московский проспект 117а, 117б, 117в, 119, 121, 123, 125, 127, 129/1, 129/2, 129/8, 131, 131а, 131б, 131в;

Улица 60-й Армии 22а, 22б, 24а, 26, 28, 29, 29а, 31, 33, 35, 37;

Улица 60-летия ВЛКСМ 23, 25, 27, 29, 29а;

Улица Антонова-Овсеенко 19, 21, 23, 23а, 25в, 25а, 41;

Улица Владимира Невского 13, 13б, 13 г, 13в, 15, 15а, 17, 17б, 17а, 19, 19а, 19в, 19 г, 21а, 23б, 25/1, 25/10, 25/11, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25а/2, 25д, 27, 29, 29/1, 30, 31, 31а, 31б, 31в, 31д, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 38б, 38в, 38 г, 38е, 38а, 38д, 38п, 39д, 39а, 39б, 40, 42, 44, 44/1, 44б, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 46а 46 г, 47, 48, 48в, 48 г, 48д, 49, 51, 53, 55, 55а, 55ж, 57, 57/1, 59, 59/1, 59/2, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85б, 85а;

Улица Маршала Жукова 9, 10, 10а, 11в, 12, 12а, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Улица Мордасовой 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 13, 15, 15а;

Улица Генерала Лизюкова 66, 66а, 70, 70а, 72, 72а, 74, 76, 76а, 78, 80, 80/1;

Улица Хользунова 122;

Улица Миронова 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 43а, 43б, 45, 45а, 47, 49;

Улица Шукшина 2, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46.

Впрочем, в течение дня можно будет набрать воду. Подвоз организуют по адресам: улица 60-й Армии, 22а и улица Владимира Невского, 46.