Под Воронежем мужчина угнал Chevrolet Niva и разбил ее в ДТП

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Накануне в полицию написал заявление 55-летний житель Панинского района, у которого угнали автомобиль Chevrolet Niva. Мужчина пояснил, что машина стояла около дома в селе Красный Лиман. Случайно владелец забыл в ней ключи, чем и воспользовался угонщик.

Как пояснили в ГУ МВД по региону 21 июня, ориентировку на авто передали нарядам ДПС. Вскоре машина нашлась. Оказалось, что она попала в ДТП в Новоусманском районе.

Примерно в 12:50 на 521 км трассы М-4 «Дон» столкнулись Chevrolet Niva и Hyundai Solaris под управлением 39-летнего мужчины. За рулем угнанного авто был 48-летний житель Каширского района. Он и явился виновником аварии. В результате ДТП водитель Hyundai получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.

Угонщика задержали. Ему грозит до 5 лет колонии.