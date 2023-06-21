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НовостиПроисшествия21 июня 2023 16:35

До 2-х человек выросло число пострадавших в смертельном столкновении ВАЗ-2106 и Фольксвагена

Один из водителей погиб
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Авария произошла 20 июня на 23 км автодороги «Воронеж-Тамбов» в Новоусманском районе. Столкнулись ВАЗ-2106 и Фольксваген. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Фото: Предоставлено "КП"

По предварительным данным полиции, примерно в 15.25 63-летний житель Верхнехавского района на «шестерке» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он допустил с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением 35-летнего жителя Аннинского района.

В результате водитель отечественной легковушки скончался на месте. Водитель иномарки и его пассажир, 32-летний мужчина, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.