В Воронеже на несколько часов запретят парковку и проезд возле Военно-воздушной академии

В Воронеже в субботу пройдет торжественная церемония выпуска офицеров возле ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина». В связи с этим на несколько часов возле вуза запретят парковку и проезд для машин. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничения начнут действовать 24 июня с 06.00 до 12.00. Закроют движение на участке улицы Маршала Неделина (от пересечения с улицей Краснознаменной до дома № 165 по улице Краснознаменной), а с 18.00 23 июня до 12.00 24 июня нельзя будет парковаться на пересечении с улицей Краснознаменной до дома № 165 по улице Краснознаменной, а также по самой улице Краснознаменной (от дома № 171 до улицы Маршала Неделина).