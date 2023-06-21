Любительницу пьяной езды осудили на 240 часов обязательных работ в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Терновском районе суд вынес приговор по уголовному делу, фигуранткой которого стала 28-летняя жительница Воронежа. Женщину признали виновной в пьяное езде (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).

В суде было установлено, что в конце апреля сотрудниками ГИБДД в Терновском районе был остановлен автомобиль Volkswagen Jetta. Водитель имела признаки алкогольного опьянения. Проведенное освидетельствование подтвердило данный факт.

При этом оказалось, что в сентябре 2022 года автоледи уже привлекалась к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение требований должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Суд назначил виновной наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Кроме того, после вступления приговора в законную силу автомобиль осужденной будет конфискован в доход государства.