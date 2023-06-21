В воронежском селе в дом 91-летнего мужчина забрался грабитель

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В селе Заброды Калачеевского района в дом 91-летнего пенсионера проник грабитель. Угрожая пожилому мужчине, он похитил у него 3 тысячи рублей. Об этом 21 июня рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пенсионер вызвал полицию. Стражи порядка установили личность подозреваемого, которым оказался ранее судимый 38-летний житель села Ширяево. Его задержали на одной из улиц населенного пункта.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Фигуранту грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.