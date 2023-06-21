В Воронеже изменят маршруты автобусов, ездящих до 18 райцентров

Схема наглядно показывает, как изменится движение автобусов. Фото: телеграм-канал департамента промышленности и транспорта правительства Воронежской области.

С 1 июля 2023 года в Воронеже изменятся маршруты автобусов междугородного сообщения «южного направления». Касается это маршрутов, ездящих до Бутурлиновки, Анны, Борисоглебска, Богучара, Верхнего Мамона, Калача, Новохоперска, Таловой, Терновки, Петропавловки, Боброва, Кантемировки, Грибановского, Воробьевки, Лисок, Россоши, Подгоренского, Павловска.

Все эти автобусы теперь после переезда через Чернавский мост будут продолжать движение не по улице Брусилова, а по Ленинскому проспекту. Кроме того, у них появится дополнительная остановка у автовокзала «Левобережный» (ул. Димитрова, 59).

Билеты по этим направлениям можно купить в кассах и терминале автовокзала «Левобережный». А 22 июля 2023 года на сайте https://biletnaavto.ru/ будет доступна предварительная покупка билетов до Лисок, Боброва, Борисоглебска и Верхнего Мамона.

Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской службе автовокзала «Левобережный» по телефону 226-45-51.

Напомним, что также с 1 июля планируют запустить три новых автобусных маршрута до Отрадного и Александровки.