В Воронеже пустят три новых автобуса до Отрадного и Александровки

На трех новых маршрутах будут работать автобусы малого класса. Фото: из архива «КП»

В региональном департаменте промышленности и транспорта объявили о поиске подрядчиков на обслуживание трех новых автобусных маршрутов:

№ 144 «Воронеж – Отрадное»;

№ 151 «Воронеж – Александровка»;

№ 39 «ВГУ – Александровка».

В ведомстве сообщили, что на трех новых маршрутах будут работать автобусы малого класса. Два из них будут ездить от Левобережного автовокзала (ул. Димитрова, 59). Это №№ 144 и 151. Автобусы № 39, как это понятно из названия, будет стартовать от ВГУ.

Автотранспортные предприятия, желающие их обслуживать, могут подать заявки до 14.00 26 июня.