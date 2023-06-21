Жительница Воронежа нашла живого слизняка в салате из фуд-корта ТРЦ

Фото из архива КП Фото: Иван Макеев

Посетительница кафе Lokma, расположенного в торговом центре «Галерея Чижова» в Воронеже, рассказала, что нашла в салате живого слизняка. Фото она опубликовала в социальных сетях в среду, 21 июня.

Автор поста написала, что тут же вызвала персонал, а они это «списали на нового повара».

- Развели руками и пожали плечами. Оставила отзыв в книге жалоб, но его никто не рассмотрит. Поэтому будьте внимательны, когда заказываете там еду, – пожаловалась горожанка.

Администрация «ГЧ» прокомментировала случившееся и выразила сожаление, что посещение кафе было омрачено ненадлежащим качеством обслуживания.

– Кафе и рестораны в зоне фуд-корта являются нашими арендаторами, де-юре мы не имеем влияния на подходы к организации их деятельности, подобные случаи – зона ответственности организации, которой предоставлена площадь в аренду. Но в то же время мы всегда с большим вниманием относимся к отзывам наших посетителей и все замечания и предложения стараемся доводить до ответственных должностных лиц, – говорится в сообщении.