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НовостиОбщество21 июня 2023 14:07

В Воронежской области подросток забрался на вагон ради селфи и получил удар током

у него 40% ожогов тела
Евгения ФРОЛОВА

Подросток в Таловском районе забрался на железнодорожный вагон. Сделал он это ради того, чтобы сфотографироваться. В итоге парень получил удар током. ЧП произошло 19 июня, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения в регионе.

Подростка госпитализировали на санитарном вертолете. У него констатировали 40% ожогов тела. Во время полета врачи отслеживали жизненно важные показатели, провели ему инфузионную терапию и противошоковые мероприятия. Парень находится в тяжелом состоянии в детской больнице №2.