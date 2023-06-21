В Воронежской области подросток забрался на вагон ради селфи и получил удар током

Подросток в Таловском районе забрался на железнодорожный вагон. Сделал он это ради того, чтобы сфотографироваться. В итоге парень получил удар током. ЧП произошло 19 июня, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения в регионе.

Подростка госпитализировали на санитарном вертолете. У него констатировали 40% ожогов тела. Во время полета врачи отслеживали жизненно важные показатели, провели ему инфузионную терапию и противошоковые мероприятия. Парень находится в тяжелом состоянии в детской больнице №2.