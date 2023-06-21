В Воронеже перезахоронили останки 29 воинов Великой Отечественной войны

Воины обрели свой последний приют в братской могиле № 2. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В среду, 21 июня, на братской могиле № 2 на Памятнике Славы состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 29 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в мэрии Воронежа

Останки павших воинов обнаружили в ходе поисковых экспедиций воронежских региональных организаций «Патриот», «Дружина», «Дон» и межрегионального объединения «Костер».

Имя одного бойца, чьи останки нашли в Орловской области, удалось установить. Это младший сержант Иван Иванович Перегудов. Он погиб в июле 1943 года недалеко от деревни Кривцово при штурме высоты 203,5 м. Каждый метр там был глубоко эшелонированным рубежом обороны. Об этом в ходе церемонии рассказал руководитель поискового объединения «Костер» Николай Красиков:

– В конце пути боец, который был найден в Орловской области спустя 80 лет, возвращается домой. Несмотря на тернистый путь и на перипетии Великой Отечественной войны, на многие годы нахождения на территории заросшей части деревни Кривцово, которую он брал в 43 году. Рядом с ним нашли многих бойцов, но только он был с медальоном. С той самой весточкой, которая позволила завершить сегодняшний путь домой. К сожалению, долгие месяцы поиска родственников не увенчались успехом – у Ивана Ивановича была жена, детей не было. К сожалению, никого из родных не осталось.

Священнослужители совершили чин погребения. Останки воинов захоронили под гимн России и оружейные залпы. Завершилась церемония торжественным маршем роты Почетного караула.

Напомним, 2023 год особо значим для жителей Воронежа. Это год 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Битва за Воронеж сыграла большую роль в победе советского народа.