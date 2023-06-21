Семью из Воронежа, воспитывающую 17 детей, наградили орденом «Родительская слава»

Ордена «Родительская слава» удостоилась семья Евгения и Ольги Куляшовых из Воронежа. Супруги вместе воспитывают 17 детей - 6 девочек и 11 мальчиков. Соответствующий указ, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, разместили 21 июня на сайте официального опубликования правовых актов.

Награду родители получили за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Ранее многодетной семье вручили почетный знак Воронежской области «За заслуги в воспитании детей». Кроме того, мама удостоилась общественной награды — «Пьедестал почета — Матери земли Воронежской».