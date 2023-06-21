У женщины из Воронежа за пьяную езду отберут ее «Фольксваген»

Разбить «Фольксваген» на пьяную голову 28-летняя жительница Воронежа больше не сможет. Фото: из архива «КП»

В Терновском районе вынесли приговор 28-летней жительнице Воронежа. Ее признали виновной в неоднократной пьяной езде.

В конце апреля автоинспекторы остановили в Терновском районе автомобиль «Фольксаген-Джетта», так как водитель вела себя, как будто она была сильно пьяна. Алкотест подтвердил подозрения полицейских. Стражи порядка проверили автоледи по базе данных и выяснили, что женщина в сентябре 2022 года уже была оштрафована за отказ проходить тест на опьянение.

В суде любительницу выпить решили наказать 240 часами обязательных работ и лишили водительских прав на 2,5 года. Но главное – после вступления приговора в законную силу у нее отберут «Фольксваген», его продадут, а деньги поступят в государственную казну. Чтобы не было соблазна еще раз покататься после обильных возлияний.