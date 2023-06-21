21-летняя девушка пропала в Воронежской области

Ориентировка волонтеров

Волонтеры попросили жителей региона помочь найти 21-летнюю Алину Марченко. Ориентировку на пропавшую девушку опубликовали на странице в соцсети «ВКонтакте» поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 21 июня.

Девушка исчезла в неизвестном направлении в селе Новая Криуша Калачеевского района. Ее ищут с 18 июня. В тот день она просто ушла из дома и родные ее больше не видели.

Известны ее примеры: рост 170 см, у нее нормальное телосложение, темные волосы и карие глаза. Была одета в красно-желтую футболку, черную юбку и такого же цвета кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).