В Воронежской области племянник угнал у дяди «Ауди» и сдал ее на металлолом

В суде не стали жестко наказывать обидчика дяди. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Бобровском районном суде вынесли приговор по делу об угоне. Фигурировали в нем близкие родственники. Племянник обидел дядю, угнав у него «Ауди-100», с учетом износа стоившую примерно 57 тысяч рублей. Случилось это в начале апреля. Мужчина, живущий в доме своей матери, залез в припаркованную во дворе иномарку дяди и уехал в ней в пункт приема металлолома. Там он сдал машину. К счастью, ее не успели разломать на запчасти. Угон раскрыли быстро, «Ауди» вернули владельцу. А его племяннику пришлось отвечать перед собой. При том, что в его биографии это было уже не в первый раз.

Тем не менее служители Фемиды не стали давать угонщику реальный срок, ограничившись двумя годами условно. Кроме того, он должен заплатить штраф в 14 тысяч рублей.