Какие технологии лечения используют в воронежском онкодиспансере

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Основная цель онкологической службы – снижение смертности и увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и реализации программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» Воронежский областной онкодиспансер приобрел новое оборудование. Что, в свою очередь, позволило жителям региона получать высокоточную диагностику и высокотехнологичное лечение опухолей в кратчайшие сроки, не выезжая за пределы области.

ЗА ДВА ГОДА ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВИЛИ АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС

В лучевой терапии большую роль играет не только клинический опыт медицинского персонала, но и технологичность аппаратного комплекса. Поэтому с 2021 года в диспансере начали обновлять и расширять парк диагностического и терапевтического оборудования. Радиологическая служба имеет в своем арсенале как все современные методы диагностических исследований (КТ, МРТ, ОФЭКТ/КТ и ПЭТ/КТ), так и самые передовые технологии радиотерапевтического и рентгенохирургического лечения.

Летом 2021 года был открыт новый радиотерапевтический корпус на два каньона для лечения в условиях дневного стационара. В нем установили два линейных ускорителя туннельного типа с высокой пропускной способностью. Также в здании оборудовали зал для проведения лекарственной терапии и кабинет лечения лучевых реакций. В декабре того же года в каньон вместо гамма-терапевтического аппарата приобрели еще один ускоритель туннельного типа. Полгода назад другой линейный ускоритель заменили на более современный. Сейчас идет подготовка каньона для монтажа очередного подобного прибора. Таким образом, буквально за два года практически полностью обновили и увеличили аппаратный комплекс дистанционной лучевой терапии до шести ускорителей.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТГЕНОХИРУРГИИ

Вся рентгенологическая служба Воронежского онкодиспансера перешла на цифровой формат. В учреждении есть три рентгеновских аппарата с томосинтезом, два современных мамографа, шесть КТ и два МРТ.

Современное оборудование предоставляет онкологам широчайшие возможности. Они могут проводить сегментацию печени для планирования и измерения объема потенциальных вмешательств перед проведением операция. Есть возможность делать МРТ пищевода и легкого с диффузионно-взвешенными изображениями, а также виртуальную колоноскопию.

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, которое было открыто в 2013 году, растет и активно развивается. Совсем скоро на базе нового хирургического корпуса откроется второй рентгенохирургический блок с современной ангиографической системой. Она позволит внедрить технологии визуализации и навигации в лечении гепатоцеллюлярного рака. Лазерное наведение уже сейчас позволяет проводить иглу с высокой точностью без использования излучения, а также выполнять пункцию узла в печени до 10 мм.

ФОКУС НА СНИЖЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ТРАВМАТИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Прорыв в диагностике онкологических заболеваний также был достигнут с получением диспансером ОФЭКТ-КТ сканера и открытием в 2021 году отделения радионуклидной диагностики. Теперь поймать метастатический процесс возможно в самом начале развития. Изображения очень четкие, рассмотреть и распознать можно даже очень мелкие элементы.

За годы работы онкологическая система Воронежской области внедрила множество методик. Например, визуализацию сторожевых лимфатических узлов при раке молочной железы и меланоме, что положительно сказывается на качестве оперативного вмешательства. Современные методы лучевой диагностики щитовидной железы, печени и желчевыводящих путей. В ближайших планах отделения внедрение передовых исследований миокарда и определения регионарного поражения лимфатических узлов у пациентов с раком шейки матки.

Постоянно растет использование в хирургической практике числа лапароскопических и видеоассистированных, а также органосохраняющих вмешательств. И, наоборот, снижается количество травматичных органоуносящих операций. При необходимости для повышения качества жизни пациентов после проведенного радикального лечения все шире используются реконструктивно-пластические операции.

Растет и финансирование противоопухолевой терапии. Практически все онкопациенты, нуждающиеся в химиотерапевтическом лечении, получают ее. В Воронежской области для этого используется более 250 схем.

Материал подготовлен в рамках национального проекта «Здравоохранение».