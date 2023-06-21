В мэрии Воронежа рассказали, как идет ремонт дома, в котором взорвался украинский беспилотник

Работы в доме № 21 на улице Белинского предстоит сделать еще немало. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В городской администрации рассказали, как идет ремонт дома № 21 на улице Белинского, в котором 9 июня взорвался украинский беспилотник. В наиболее сильно поврежденной квартире сейчас монтируют оконные и балконные блоки. Также продолжают приводить в порядок фасад дома. Кроме того, подрядчики демонтировали временные подпорные кирпичные конструкции, вскоре планируют убрать и металлические, подпирающие плиты перекрытия.

Специалисты также меняют окна в нескольких частных домах по Севастьяновскому съезду. По уточненным данным, осколки залетели в четыре двора, соседствующих с домом, куда залетел беспилотник. Повреждения там небольшие – в основном, нужно заменить стекла или стеклопакеты. Ремонт в частных домах планируют завершить уже в ближайшее время.

Напомним, беспилотник взорвался на одном из балконов квартиры на третьем этаже девятиэтажного дома на улице Белинского около 10 утра 9 июня. В результате взрыва получили травмы три человека. Были повреждены несколько квартир в доме. Обломки и поражающие элементы БПЛА разлетелись на сотни метров от эпицентра, повредив частные дома.