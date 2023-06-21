На выборы губернатора Воронежской области «Единая Россия» утвердила кандидатуру Александра Гусева

Фото - правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Кандидатура действующего губернатора Александра Гусева выдвинуло на выборы главы региона Воронежское отделение партии «Единая Россия». Об этом 21 июня пишет De Facto со ссылкой на результаты праймериз.

За господина Гусева проголосовали сразу 113 членов партии из 117.

Ранее действующий глава региона заявил, что примет участие в сентябрьских выборах от «Единой России». Помимо него на праймериз выдвигались еще три кандидатуры. Его соперниками были ректор Воронежского государственного педагогического университета Сергей Филоненко, глава управы Левобережного района Воронежа Вадим Башилов и руководитель администрации Рамонского района Роман Береснев.