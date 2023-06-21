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НовостиПроисшествия21 июня 2023 12:31

В Воронеже ликвидировали наркопритон

Его организовал ранее судимый местный житель
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

Сотрудники воронежского наркоконтроля выявили и пресекли деятельность притона, который действовал на территории Советского района. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области, поступила информация, что ранее судимый за преступление в сфере наркотиков 46-летний местный житель сдает свою квартиру посторонним лицам для употребления наркотиков.

- В качестве платы за помещение, посетители предоставляли наркотические средства, которые употреблял подозреваемый, - рассказали в ведомстве.

При осмотре в однокомнатной квартире на улице Карла Либкнехта полицейские обнаружили и изъяли предметы для приготовления и употребления наркотических средств. Их направили на экспертизу, которая подтвердила наличие следов запрещенных веществ.