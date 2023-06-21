Сквер имени Василия Пескова под Воронежем оснастили бесплатным интернетом

Фото администрации Новоусманского района Фото: Предоставлено

В сквере имени Василия Пескова в селе Орлово Новоусманского района Воронежской области теперь есть современный общедоступный Wi-Fi. Работы по монтажу оборудования завершили на минувшей неделе, сообщили в администрации района.

Напомним, сквер расположен на улице Больничной в селе Орлово на родине известного журналиста, публициста и фотографа.

Сеть настроили в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость работ составила 599,4 тысчи рублей.

В администрации уточнили, что для подключения к сети Wi-Fi необходимо пройти авторизацию по номеру телефона или через Госуслуги.