В Воронеже продолжается подготовка к строительству дублера Московского проспекта

Фото мэрии Воронежа

В Воронеже продолжают активно готовится к строительству дублера Московского проспекта, который пройдет от улицы Антонова-Овсеенко до Кольцовской и позволит снизить нагрузку на одну из самых востребованных и загруженных магистралей. Об этом рассказали в горадминистрации 21 июня.

Проект дублера уже получил положительное заключение госэкспертизы. Начнутся работы с реконструкции улицы 60-й Армии. Горожан при этом взволновало, что придется ликвидировать из-за этого аллею. Но в мэрии заверили, что взамен удаления части существующих насаждений последует дальнейшая компенсационная высадка не меньшего количества деревьев. Также дополнительно на участке появится несколько сотен кустарников. Также специалисты рассматривают и прорабатывают варианты минимизации вырубки.

А вот изменить трассировку самой магистрали, которая обсуждается в соцсетях, невозможно. В таком случае, потеряется смысл всего проекта, поскольку изменение радиусов дороги в местах пересечений с другими улицами негативно повлияет на пропускную способность.

– При проектировании городских улиц должен применяться один из принципов – прямолинейность движения, исключение лишних поворотов. Для ликвидации заторов, обеспечения наибольшей пропускной способности и безопасности дорожного движения это необходимо учитывать. Проектом реконструкции такие решения предусмотрены. К тому же трассировка увязана со всеми существующими въездами и выездами и сложившимися пешеходными связями, – рассказал начальник производственного отдела «Городской дирекции дорожного хозяйства и благоустройства» Александр Воронкин.

Кроме того, рядом с существующей улицей 60-й Армии проходит особо охраняемая природная территория, строительство в границах которой запрещено.

Еще один вопрос, который волнует жителей улицы 60-й Армии, это повышение уровня шума из-за дублера Московского проспекта. В мэрии отметили, что проектом предусмотрен целый ряд мер, в том числе используемый сегодня при современном остеклении метод обеспечения необходимой шумоизоляции – установка климатических клапанов.

– Согласно исследованию уровня шумового воздействия, а также с учетом нормативных требований, устройство специальных вентеляционных клапанов позволит обеспечить комфортные параметры шумовой нагрузки для жилой застройки вдоль автомобильной дороги. Клапаны потребуются почти для 6 тысяч 200 окон в 19-ти домах, расположенных непосредственно у дороги. И только с той стороны фасада, который выходит на нее. И, конечно, работы по установке элементов дополнительной шумоизоляции будут выполняться только в соответствии с желанием и согласием жильцов, – пояснил Александр Сергеевич.

К слову, модернизация обойдется жителям 60-й Армии бесплатно, а внешний вид окон при этом не изменится. Кроме того, проектными решениями предусмотрено устройство специального дорожного покрытия, способствующего снижению шума от его взаимодействия с шинами и т. д. Таким образом, с учетом комплекса предполагаемых мероприятий, уровни проникающего шума в близлежащих домах, согласно проекту, прошедшему госэкспертизу, не будет превышать нормативных значений.